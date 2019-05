Ouders meisje (4) Schaarbeek geloven dokters nu toch: "Ze is niet misbruikt"

De ouders van het meisje van 4 in Schaarbeek geloven nu toch de bevindingen van de dokters. Dat zegt hun advocaat aan onze redactie. Eerder kwam het meisje thuis met bloed in haar slip, waarna ze dachten dat ze op school misbruikt was.

De ouders en advocaat van het meisje zaten gisteren samen met de pediater en de gynaecoloog, om de resultaten van het medisch onderzoek te bespreken. Uit dat verslag blijkt dat het meisje een zeldzame aandoening heeft. Maar ze werd dus met 100 procent zekerheid niet misbruikt.

Begin deze week braken er rellen uit aan de school van het meisje, omdat er vermoedens waren dat het kind op school misbruikt was. Tientallen ouders protestereerden aan de schoolpoort. Eerst omdat ze kwaad waren op de school, later omdat ze het rapport van het parket niet geloofden. Daarin stond namelijk dat het meisje een infectie had die bloed met zich mee kon brengen, en dat ze niet misbruikt werd.

De ouders schamen zich voor de heisa die het hele verhaal heeft veroozaakt en roepen op tot kalmte. Het kind gaat maandag gewoon terug naar school.