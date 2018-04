Ouders gepeste dagen school voor rechter

De ouders van een meisje dat naar school ging op het Heilig-Hart&College in het Vlaams-Brabantse Halle, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de school. De school deed volgens hen te weinig om de pesters van hun dochter aan te pakken. Met de rechtszaak willen ze een signaal geven, zeggen ze in Het Laatste Nieuws.

Volgens haar ouders werd hun dochter Yana (18) in haar vijfde jaar Verzorging op het Heilig-Hart&College zwaar gepest. “Yana werd gekleineerd door een groep meisjes. Op den duur werd ze systematisch uitgesloten en zelfs bedreigd”, vertelt haar mama aan Het Laatste Nieuws. Het gaat om feiten die in het schooljaar 2015-2016 hebben plaatsgevonden.

Het meisje veranderde nog van richting, maar ook daar bleven de pesterijen aanhouden. Samen met haar ouders meldde ze de pesterijen herhaaldelijk aan de school. Maar dat had niet het beoogde effect: ze werd gezien als een klikspaan, en de pesterijen namen volgens hen alleen maar toe. Er waren ook meerdere gesprekken met de directie en het CLB. "Maar die draaiden op niets uit. Zij moest zich aanpassen, voor de pesters waren er geen gevolgen."

Rechtszaak aangespannen

Uiteindelijk besloten de ouders om hun dochter naar een andere school te sturen. Het gaat nu beter met het meisje, maar de ouders willen het hier niet bij laten en slepen de school voor de rechter.

"Dat veranderen van school voor het college hier de beste oplossing was, is onaanvaardbaar", zegt hun advocaat Hans Deneyer in de krant. Hij heeft de school gedagvaard en eist een schadevergoeding van 3.000 euro.

Algemeen directeur Dany Berckmans van het Heilig-Hart&College wil niet reageren. "We zullen de rechtbank duidelijk maken welke stappen we hebben ondernomen."

Foto: archiefbeeld