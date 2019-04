Ouders die een baby hebben verloren zijn niet te spreken over de uitspraken van wetsdokter Werner Jacobs. Die stelt voor om een autopsie te verplichten als een kind sterft aan wiegendood. Omdat er vaak een achterliggende oorzaak is. Soms slapen kindjes bij hun ouders in bed en komen ze onder hun ouders te liggen. VTM NIEUWS sprak ondermeer met een vrouw die twee maanden geleden haar zoontje verloor, de jongen lag bij haar in bed, toen hij stierf. Ze vindt dat de dokter haar nu de schuld geeft.