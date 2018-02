Oudere man kritiek nadat hij door ijs zakt

In Brugge is een man van 74 door het ijs gezakt op de Assebroekse Meersen. Dat bevestigt de politie. Hij is met zijn gezicht op het ijs gevallen en is bewusteloos. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De man verkeert in kritieke toestand.

Het was verboden om op het ijs te schaatsen, maar enkele mensen deden dat toch op eigen risico. De politie heeft iedereen van het ijs gehaald en de vijver is intussen afgesloten.

De politie van Brugge gaat verscherpt toezicht houden en patrouilleren bij waterlopen.

Foto: Het Laatste Nieuws