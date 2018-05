Oude bekende in Bendedossier: is dit de Reus?

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is een oud-lid van het extreemrechtse Westland New Post de voorbije week ondervraagd. De man beweert dat Michel Libert – de voormalige nummer twee van WNP – de Reus van de Bende van Nijvel zou zijn. De speurders willen deze nieuwe informatie over Libert die in het verleden zelfs al even gearresteerd werd voor mogelijke betrokkenheid ‘verder bestuderen’. “We zullen dit spoor onderzoeken, net als verscheidene andere”, klinkt het.

Het voormalige lid van de WNP werd afgelopen week ontvangen door het speurdersteam naar de Bende van Nijvel. De man zou tijdens dat gesprek informatie overgemaakt hebben over de voormalige nummer twee van de extreemrechtse groepering, Michel Libert. “Dat is een naam die al geruime tijd in het dossier zit”, klinkt het bij enkele bronnen bij het onderzoek.

“Deze nieuwe informatie zullen we verder bestuderen en indien er bijkomende onderzoeksdaden nodig zijn, zullen die volgen.” Naast deze recente ‘nieuwe’ tip blijven de speurders verschillende pistes openhouden zoals onder meer de betrokkenheid van ex-rijkswachters.

Banden Staatsveiligheid

Libert, zo’n 30 jaar geleden een fors gebouwde kerel van 1,91 meter, wordt al sinds 1984 onderzocht als één van de mogelijke Reuzen in het Bende-mysterie. Naast zijn lengte kwam Libert destijds in het vizier van de speurders omdat hij sterk gelijkt op vier verschillende robotfoto’s - nummers 15, 17, 19 en 21 - die na de verschillende aanslagen van de Bende gemaakt werden op basis van verschillende getuigenissen. In de jaren negentig gaf Libert toe meermaals voor de aanslagen van de Bende van Nijvel supermarkten verkend te hebben in opdracht van een onbekende opdrachtgever.

Wie dat exact was, werd nooit duidelijk, al zou de WNP wel banden gehad hebben met bepaalde leden van de toenmalige Staatsveiligheid. Die combinatie leidde toen en nu nog steeds tot complottheoriëen rond een georchestreerde staatsgreep via het creëren van een angstklimaat door de aanslagen van de Bende en Cellules Communistes Combattants in de jaren tachtig.

Laatste op lijstje

Toen Libert in oktober 2014 door de toenmalige onderzoeksrechter gedurende 48 uur werd vastgehouden, kwam er over de opdrachtgever van supermarktspionage ook geen duidelijkheid en mocht hij uiteindelijk als een vrij man opnieuw huiswaarts keren. “Een van de speurders heeft me toen gezegd dat ik de laatste was op hun lijstje van mogelijke daders”, verklaarde Libert vorig jaar in de Franstalige media. “Na mij was er het grote niets.”

Chris B.

Tot de intussen ook al geschrapte rijkswachter Chris B. opdook. Intussen blijft het voor de nabestaanden afwachten of er ooit duidelijkheid komt over de ware toedracht van de Bende.

Meer over de Bende van Nijvel:

... of gewoon in het dossier over de Bende.