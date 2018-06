Orchideeën verhuizen voor Oosterweel

Op linkeroever in Antwerpen zijn de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding volop aan de gang. Op de plaats van de werken stonden tot voor kort honderden beschermde orchideeën. Net omdat ze beschermd zijn, mochten de bloemen niet zomaar worden weggehaald, maar moesten ze worden verplaatst.

De bloemen kregen een nieuw plekje zo’n kilometer verderop. "Daar zien we een orchidee die in bloei staat”, zegt Stijn Baeten van Universiteit Antwerpen.

“Een grote kever orchis. Da's één van de plantjes die we een kilometer getransporteerd hebben. Mensen zien dit en vragen zich af of het ook een orchidee is. Ja dus, dit is de grote keverorchis met de groene bloempjes."

Voorbereidingswerken

De meeste orchideeën die hier staan, zijn ondertussen al uit hun bloeiperiode. Maar tussen de bomen en brandnetels hebben ze wel ruim de tijd gehad om hun zaden te verspreiden.

Honderden bloemen moesten plaats ruimen voor de voorbereidingswerken van de Oosterweelverbinding. Enkele biologen verhuisden ze naar een stuk bos, ongeveer een kilometer verder.

Verboden te vernietigen

Ook medewerkers van Natuurpunt werkten mee aan de verhuis van de orchideeën. Sommige soorten van de plant zijn in ons land met uitsterven bedreigd. Dat maakt van de orchidee een beschermde plant. En dus is het ook verboden de bloemen zomaar te vernietigen.

"Zeker niet! Ook niet in de tuin proberen te houden want ze leven samen met een soort schimmel, om te kunnen kiemen, om te kunnen leven”, zegt René Maes van Natuurpunt. “Dus als jij die schimmel in de tuin niet hebt, gaat die orchidee gewoon dood."

Grond mee verpot

Om de verhuisde orchideeën zoveel mogelijk kans te geven om zich voort te planten, moesten de biologen van Universiteit Antwerpen dus meer verpotten dan de plant alleen.

"In de winter is er een grote kraan met een laadbak van vier meter lengte, meer dan een meter breedte en die heeft in de grond een sleuf gemaakt en onder de orchideeën, tot een halve meter diep, gegraven”, zegt Stijn Baeten. “Alles omhoog en heel voorzichtig op de laadbak van de camions gelegd. En dan zijn we naar hier gereden, waar we op voorhand een put hadden gemaakt om die plots opnieuw in te leggen."

De universiteit zal de orchideeën de komende jaren van dichtbij opvolgen, zodat de bedreigde plant zich hier ook de volgende jaren kan voortplanten.