Opvangcentrum Parelstrand in Lommel blijft langer open

Het tijdelijk opvangcentrum Parelstrand in Lommel blijft tot eind augustus asielzoekers opvangen. Oorspronkelijk zou het opvangcentrum eind maart de deuren sluiten, maar dat wordt nu met vijf maanden verlengd.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers wil ook het aantal asielzoekers verhogen. "Momenteel draait het opvangcentrum bijna op volle capaciteit en verblijven er een 720-tal personen. Vooral gezinnen met kinderen - die allemaal naar school gaan - en kwetsbare personen", zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

De coördinatie van het opvangcentrum is in handen van Fedasil, dat samenwerkt met het Huis van de Wereld. "Net als in 2016 is er een hele enthousiaste vrijwilligerswerking op gang. Er zijn groepen actief rond kledinginzameling, huistaakbegeleiding, kinderwerking en kinderopvang, busbegeleiding en taallessen van de ouders. Dat loopt heel goed en we hopen dat onze vrijwilligers zich ook de komende maanden willen blijven inzetten", zegt Nijs.

Fedasil opende in december het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers om de kerstperiode te overbruggen. Het gaat om een open opvangcentrum, waar asielzoekers tijdens de behandeling van hun asielaanvraag terechtkunnen voor onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding.