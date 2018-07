Opvallende straf voor vechtende voetbalouders

De vechtende voetbalouders die op 26 mei een wedstrijd tussen AFC Tubize en Thes Sport verstoorden, kregen een opvallende straf. De beide ploegen krijgen geen boete, maar moeten wel een 'fair play'-evenement organiseren. De ouders kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Tijdens een partijtje voetbal bij de U8 (7 en 8 jaar) in Denderleeuw gingen de ouders van enkele spelertjes op 26 mei stevig met elkaar op de vuist. Dat leidde tot een hevige knokpartij tussen de supporters van Tubize en Thes Sport (een ploeg uit Tessenderlo).

De straf die de beide voetbalploegen nu krijgen, is geen boete. Wel moet er een gemeenschappelijk 'fair play'-event georganiseerd worden door de beide ploegen. De vechtende ouders kunnen dan schuldbesef tonen door bijvoorbeeld als scheidsrechter op te treden of door een inleidende match te spelen, in alle rust.