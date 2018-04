Er worden opvallend meer dieren aangereden in april en mei. In deze periode trekken ze er massaal op uit om zich voort te planten. Dat zegt Natuurpunt aan VTM NIEUWS. De organisatie roept weggebruikers op om dode dieren langs de weg altijd te melden via dierenonderdewielen.be. Op die manier kunnen ongevallen in de toekomst vermeden worden.

“We hebben in België het dichtste wegennet van heel Europa”, zegt Diemer Vercayie van Natuurpunt. “Dat wil zeggen dat dieren gemiddeld om de driehonderd meter een weg moeten oversteken. Dat verhoogt bij ons al sowieso de kans dat dieren aangereden worden.”

Vogels en zoogdieren

Natuurpunt merkt een piek op in de maanden april en mei. “Vooral reeën worden in deze periode vaak het slachtoffer van aanrijdingen”, legt Vercayie uit. “In de winter leven ze in groep, in de lente gaan ze dan alleen op pad en zijn ze vaak betrokken bij ongevallen. Ook vogels worden vaak het slachtoffer van een aanrijding."

Aanrijdingen melden

Natuurpunt roept op om elke aanrijding te melden op de website dierenonderdewielen.be, een project in opdracht van de Vlaamse overheid. “We verzamelen de informatie en kunnen zo de zwarte punten op de wegen in kaart brengen”, zegt Vercayie. Op die manier kan de overheid bij infrastructuurwerken eventueel aanpassingen doorvoeren.

"Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld eekhoornbruggen geïnstalleerd zodat eekhoorns veilig de oversteek kunnen maken", zegt Natuurpunt. Ook wie zelf niet betrokken was bij een ongeval, maar een aangereden dier langs of op de weg ziet liggen, kan dat melden.

Lees ook: Dier aangereden: dit moet je doen