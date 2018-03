Oproep: "Laten we samen WK-lied maken"

Het productiehuis LIVE Entertainment lanceert een oproep aan alle Belgische artiesten om de creatieve krachten te bundelen en samen een nieuw WK-lied voor de Rode Duivels te maken. Het doet dat na de heisa over rapper Damso. De Voetbalbond heeft intussen laten weten dat ze open staan voor een gesprek.

De afgelopen dagen was heel wat commotie ontstaan over de Brusselse rapper Damso, die officieel de opdracht kreeg om het WK-lied te maken. Tegenstanders wijzen op de vrouwonvriendelijke teksten in andere songs die de rapper al heeft gemaakt. Een aantal sponsors vroeg al een gesprek aan met de Voetbalbond en ook vanuit politieke hoek was afkeuring te horen.

Ook LIVE Entertainment, het productiehuis dat onder meer verantwoordelijk is voor boekingen van Bart Kaëll en Stan Van Samang, is niet te spreken over de plannen van de Voetbalbond. “Kan de Voetbalbond nu nog geloven dat straks alle weldenkende vrouwen en mannen, supporters van de Rode Duivels, het Rode Duivel lied van Damso uit volle borst zullen meezingen? Het lied moet toch verbinden in plaats van te verdelen?”, klinkt het in een persbericht.

Krachten bundelen

Hun voorstel? Een nieuw WK-lied maken waaraan verschillende Belgische artiesten meewerken. “Wij willen alle artiesten, uit heel België, oproepen om de creatieve krachten te bundelen en allemaal samen een lied te maken en te zingen. Laten we tonen dat we allemaal samen achter de Rode Duivels staan!”

“Welke Belgische artiesten en muzikanten willen meewerken aan een nieuw voetballied waar de waarden respect en diversiteit key zijn? Een nieuwe nog te schrijven song waarin SAMEN gewerkt wordt. Een lied dat we straks massaal SAMEN kunnen meezingen”, klinkt het verder nog.

Voetbalbond wil dialoog

De Koninklijke Voetbalbond (KBVB) heeft intussen laten weten dat ze openstaan voor een gesprek. Eerder liet de KBVB weten zich geen zorgen te maken over de WK-hymne. "Wij controleren de tekst en hebben contractueel ook het laatste woord", suste de KBVB. Maar nu ook de sponsors zich beginnen te roeren, keert de voetbalbond haar kar.