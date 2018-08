Oproep: Heb jij beelden van dodelijke schietpartij Spa?

Het parket van Luik is op zoek naar videobeelden of foto’s van de dodelijke schietpartij in Spa, afgelopen zondag. Daarbij kwam een agent om het leven.

De politie is vooral op zoek naar bewakingsbeelden van de buurt of video’s of foto’s die getuigen genomen hebben met hun smartphone. Niet alleen beelden van de schietpartij zelf, maar ook beelden van de momenten vlak voor of na de schietpartij kunnen helpen in het onderzoek. De speurders hopen dat de beelden meer duidelijkheid zullen scheppen.

Een politieagent werd zondagnacht omstreeks twee uur doodgeschoten in de Avenue Reine Astrid in Spa. Dat gebeurde tijdens een controle van een taxi. Drie inzittenden waren betrokken bij de feiten en werden al opgepakt.