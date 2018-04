Oproep: "Beleef zomer zónder vliegtuig"

Je hebt het vliegtuig niet nodig om een fantastische zomer te beleven. Dat is de kernboodschap van ‘Zomer Zonder Vliegen’. De campagne werd opgericht door een tiental vrienden die de negatieve impact van het vliegverkeer op het klimaat én de alternatieven willen benadrukken.

Hun motto? ‘Een zomer zonder vliegen, kan de zomer van je leven zijn.’ De groep achter de campagne wil mensen bewustmaken van het feit dat je niet per se het vliegtuig moet nemen als je op vakantie wil gaan, hoewel dat een vanzelfsprekendheid is geworden. Of dat je niet noodzakelijk op reis moet gaan, om een leuke zomer te beleven.

“De mogelijkheden zijn grenzeloos, de wereld ligt aan onze voeten. Ook voor dichtere bestemmingen kiezen we vaak voor het vliegtuig omdat dit meestal de makkelijkste, goedkoopste en snelste optie is”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Dat de vele vlieguren ook een grote impact hebben op het klimaat, verliezen de mensen volgens hen te vaak uit het oog. “Het steeds toenemende vliegverkeer leidt tot een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen, in één klap teniet doen.”

Veel alternatieven

Op hun website duiden ze niet alleen op de negatieve impact van het vliegverkeer op het milieu, maar geven ze ook tips om zónder vliegtuig op reis te gaan. Op de website hebben intussen meer dan 450 mensen beloofd om komende zomer voor de bus, de trein, de fiets, of een ander alternatief te kiezen.

Wie benieuwd is, kan de tips via deze link ontdekken.