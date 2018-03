Oprit niet ijsvrij? Zoveel boete riskeer je!

Wie zijn oprit niet ijsvrij houdt, kan een boete oplopen tot 250 euro. Dat staat te lezen in het politiereglement van verschillende Vlaamse steden en gemeenten. Elke burger is zelf verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij houden van voetpad en oprit voor zijn woning.

In het politiereglement staat dat het niet-naleven van deze regel een gemeentelijk administratieve sanctie (GAS) tot 250 euro kon opleveren. Bovendien zullen de bewoners hun familiale verzekering moeten aanspreken als er voor hun deur een ongeval gebeurt omwille van de sneeuw of het ijs.

Schoonvegen

“Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor het eigendom dat zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.”

Het is trouwens ook verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Oversteekplaatsen moeten ook steeds gevrijwaard blijven.

Bewoners gelijkvloers

In de appartementsgebouwen is het de bewoners van de gelijkvloerse verdieping die moet zorgen voor sneeuw- en ijsvrij voetpad en oprit, tenzij de eigenaars samen iets anders hebben beslist.