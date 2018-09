Oprichter Schild & Vrienden wil geld voor advocaten

De zwaar in opspraak gekomen Dries Van Langenhove (25) is op zoek naar geld om zijn advocaten te betalen. Afgelopen weekend deed hij op Facebook, in zijn eigen naam, een oproep om geld te storten op de rekening van Schild & Vrienden. “Want de media, justitie en politiek voeren de strijd op”, schrijft Van Langenhove.

“Om ons juridisch te verdedigen tegen het systeem hebben wij advocaten die ons bijstaan. Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee die wij als jonge beweging niet kunnen dragen zonder uw hulp.” Van Langenhove krijgt voor deze smeekbede zowel kritiek als steun. Terwijl sommigen hem vierkant uitlachen, beloven anderen vijftig euro of meer te zullen storten.

Sympathisanten raden de rechtenstudent intussen aan te stoppen met zich voortdurend te verantwoorden op de veroordelende kritieken na de reportage van Pano. Zo kwam Van Langenhove bijvoorbeeld zaterdag zelf terug op een foto van hem waarbij hij poseert met een machinegeweer. “Deze foto moet jullie doen geloven dat Schild & Vrienden bewapent voor een burgeroorlog. In realiteit werd deze foto gemaakt toen ik éénmalig op reis ging schieten in een toeristenpark voor vrijgezellenfeestjes”, verduidelijkt Van Langenhove. Hij benadrukt verder dat hij géén wapen heeft en er ook nooit één heeft gehad.

Vrijdag viel het gerecht binnen bij Van Langenhove in Opwijk. Ze namen onder andere zijn computer in beslag. Specialisten pluizen nu de bestanden uit, op zoek naar eventuele misdrijven. Volgens Van Langenhove zelf is hij nog altijd niet gehoord door de politie en het gerecht. “Maar intussen ben ik wel al veroordeeld.” Het parket van Gent geeft geen commentaar op het lopende onderzoek.