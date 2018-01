Oppositie eist onderzoek na boek over "illegale Ghelamco"

De Gentse oppositiepartij CD&V eist dat er een onderzoek komt naar de relaties tussen het stadsbestuur en AA Gent. Aanleiding is een omstreden boek dat woensdag uitkomt over de voetbalclub en meer bepaald over de Ghelamco Arena. Volgens de auteur is het stadion illegaal gebouwd en heeft het stadsbestuur een gratis loge waar ze consumeert op kosten van de belastingbetaler.

In de bovenste ring van de Ghelamco Arena heeft het stadsbestuur Gent een gratis VIP-loge en een skybox voor twaalf personen waar gedronken en gegeten wordt op kosten van de belastingbetaler. Dat schrijft auteur Ignace Vandewalle in zijn boek ‘De illegale Ghelamco Arena’.

“Ik vind dat erg voor de supporters”, zegt Vandewalle. “Zij hebben 80 procent van het stadion betaald via belastinggeld en als ze naar de voetbal gaan, moeten ze parking, een ticket en eten en drinken betalen. Terwijl de schepenen alles gratis consumeren. Ze zouden beschaamd moeten zijn.”

En dat vindt ook de Gentse oppositie. Zij eisen extra onderzoek. “We willen eerst tekst en uitleg van burgemeester Termont en van het schepencollege. Als die uitleg onvoldoende blijkt, dan zullen we bekijken of er een themacommissie moet komen over deze zaak”, zegt Gents CD&V-kopstuk Veli Yuksel aan VTM NIEUWS.

"Goede vertrouwensrelatie"

Burgemeester Daniël Termont zegt dat een goede vertrouwensrelatie tussen de stad en de club overal in Europa “een sleutelvoorwaarde is om tot de bouw van een nieuw stadion te komen”. "Wij zijn er als enige stad in dit land in geslaagd om een nieuw voetbalstadion te bouwen. Zonder goede vertrouwensrelatie kan je dat simpelweg niet doen. Ik stel vast dat er veel mensen jaloers zijn en dat ze er een politiek spel van willen maken, maar ik kan zeggen dat alles volgens de regels is verlopen."

Bovendien betaalt AA Gent in dit geval alles terug aan de stad, die op het eind van de rit eigenaar blijft. "De club gaat zelfs twaalf miljoen extra betalen op het einde van de rit. Het is dus een zeer goede zaak voor de stad."

Aanbesteding

Volgens Vandewalle is de grootste overtreding dat de stad Gent de wet op de overheidsopdrachten had moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. De overheid had dus een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een gelijke kans kregen om het project in de wacht te slepen, iets dat volgens Vandewalle niet gebeurde.

Volgens Termont is dat klinkklare onzin en werden de regels wel degelijk nageleefd. "In 2006 hebben we een Europese oproep gedaan, maar daar hebben we geen positief antwoord op gekregen. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar mogelijke financierders. Dus wat de auteur zegt, is compleet onjuist." De Gentse burgemeester noemt Vandewalle daarnaast "politiek geïnspireerd, eerder dan technisch of juridisch onderbouwd".

“Iedereen welkom"

De stad nodigt de pers volgende week vrijdag uit in de Ghelamco Arena om de documenten met eigen ogen te komen bekijken. "We willen volledige transparantie bieden. Alle bewijsstukken zullen er liggen en alle vragen mogen gesteld worden."