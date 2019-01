Oppassen geblazen op de weg: "Strooidiensten massaal in actie"

Het is vanochtend overal zwaarbewolkt met vooral ten westen van de lijn Antwerpen - Namen sneeuwbuien. Geleidelijk trekken deze buien weg naar het zuiden, zodat het rond de middag op de meeste plaatsen droog is. Het blijft wel zwaarbewolkt. De maxima liggen rond -1 of -2 graden in Hoog-België, rond +1 graad in het centrum en rond +2 of +3 graden aan zee, meldt het KMI. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladde wegen tijdens de ochtendspits. "De strooidiensten zijn massaal in actie, maar kunnen niet overal tegelijk zijn", klinkt het.

Deze nacht verschijnen er opklaringen, maar vergroot ook de kans op wat lokale aanvriezende mist. Vooral aan zee kunnen er enkele sneeuwbuien vallen. De minima liggen tussen -10 graden in de Hoge Venen en -1 of 0 graden aan zee. De wind waait zwak, eerst vooral uit noordelijke richtingen en tegen het einde van de nacht hoofdzakelijk uit west tot noordwest. Tussendoor wordt de wind soms ook veranderlijk.

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het westen kans op enkele winterse buien. 's Avonds vergroot ook in het centrum de kans op een sneeuwbui. De maxima liggen tussen -4 en +3 graden. De wind waait meestal zwak uit westelijke richtingen.

Vrijdagochtend is het waarschijnlijk grijs met nevel en aanvriezende mist. Later verschijnen er opklaringen, die afwisselen met wolkenvelden. 's Avonds en 's nachts trekt een zwakke regenzone vanaf de kust over ons land. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond 1 graad in het centrum en rond +3 graden aan zee. 's Nachts stijgt de temperatuur. De wind is eerst zwak uit veranderlijke richting en wordt later matig uit zuid tot zuidwest.