Opnieuw zonnige dag voor de boeg

Vandaag is het opnieuw droog en zonnig met geleidelijk hoge wolkensluiers en enkele stapelwolken. Het wordt warm met maxima rond 23 of 24 graden aan de kust, tussen 24 en 26 graden in de Ardennen en tussen 26 en 29 graden elders. Dat voorspelt het KMI.

Vannacht blijft het droog en licht- of halfbewolkt. Op het einde van de nacht wordt het bewolkt over de zuidwestelijke landshelft, maar blijft het nog overwegend droog. De minima liggen tussen 10 en 16 graden. Morgen zijn er eerst nog brede opklaringen over het noordoosten. De bewolking neemt echter verder toe vanaf de Franse grens en we verwachten stilaan buien met kans op onweer. De maxima liggen tussen 23 en 28 graden.

Zaterdag is het wisselvallig met wolkenvelden en vooral in de zuidoostelijke landshelft buien. In de namiddag of tegen de avond komen er meer opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden.

Zondag zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag vormen er zich stapelwolken met kans op een lokaal buitje. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Aan de kust is het de hele dag vrij zonnig. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden.

Van maandag tot woensdag is het opnieuw droog, zonnig en geleidelijk zeer warm met maxima rond of boven 30 graden in het centrum.