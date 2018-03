Opnieuw wolf gespot in ons land

Er is opnieuw een wolf gespot in ons land. De wolf liep in de nacht van vier op vijf maart rond in de Ardennen. Sindsdien is de wolf niet meer gezien, dus mogelijk heeft hij België al opnieuw verlaten.

Twee weken geleden werd in het dorpje La Roche-en-Ardenne, in de provincie Luxemburg, een schaap dood aangetroffen. Het schaap had bijtsporen in de nek, afgevreten ribben en een lege buikholte. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat een wolf de schuldige was.

“De collega's van Réseau Loup in Wallonië voeren het onderzoek en de analyses lopen nog. Maar zelfs als er geen wolven-DNA wordt gevonden, dan nog zijn wij overtuigd van het feit dat hier een wolf aan het werk was”, aldus Jan Loos van Landschap vzw. “De gelijkenis met de drie gevallen in Vlaanderen - Meerhout, Bree en Rotem - is té groot.”

Derde wolf

Na wolf Naya, die al een tijdje in Leopoldsburg rondloopt, en de wolf die twee weken geleden doodgereden werd in Opoeteren, is het al de derde wolf in korte tijd die zich op ons grondgebied waagt. Waar de wolf zich nu bevindt, is onduidelijk. Het is dus goed mogelijk dat hij ons land al terug verlaten heeft.

Bekijk ook: