Opnieuw voetganger aangereden in Brussel: levensgevaar geweken

Op het Brusselse IJzerplein is een voetgangster vanochtend rond 8.35 uur gegrepen door een bestelwagen. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar haar toestand zou intussen niet meer kritiek zijn.

De bestuurder van de bestelwagen pleegde geen vluchtmisdrijf en wordt verhoord door de politie. “Volgens de eerste verklaringen is het slachtoffer door het rode licht gewandeld en reed de bestelwagen door het groen”, aldus Willemien Baert van het Brusselse parket. “Meer informatie is er voorlopig nog niet.” Verder onderzoek moet daarover meer duidelijkheid scheppen.

Zondag stierf een 30-jarige vrouw nadat ze in Koekelberg op het zebrapad gegrepen werd. Het ongeval gebeurde niet ver van het ongeval van vandaag. Een 19-jarige bestuurder had twee stilstaande auto’s over het fietspad voorbijgestoken vooraleer hij de vrouw aanreed.