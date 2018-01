Opnieuw vluchtmisdrijf: meisje (5) aangereden

Deze middag zijn een vader en zijn 5-jarige dochter in Brussel gegrepen door een wagen die daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd. Dat bevestigt het parket van Brussel aan VTM NIEUWS. Er is onduidelijkheid over hun verwondingen.

De vader en het kindje werden in Schaarbeek aangereden door een auto toen ze aan het wandelen waren. Er zaten op dat moment twee mensen in de wagen. Zij lieten hun wagen achter en gingen lopen. Een van hen is intussen opgepakt. Het is onduidelijk of het om de bestuurder gaat. Naar de tweede inzittende wordt gezocht.

De vader en zijn dochter werden naar het ziekenhuis overgebracht. Er is voorlopig onduidelijkheid over de aard van hun verwondingen. Volgens de politie en het parket verkeert het meisje in levensgevaar, maar de burgemeester van Schaarbeek spreekt dat nieuws tegen.