Sinds 16.30 uur zijn opnieuw twee van de vier sporen vrij in Duffel. Dat meldt Infrabel. Het verkeer was er eerder onderbroken omwille van een ongeval.

Rond 15.30 uur was een van de sporen vrij, een uur later was dat ook voor een tweede het geval. De NMBS legde een vervangende busdienst in tussen Mechelen en Kontich en treinen werden omgeleid via Lier. Infrabel verwacht dat in de loop van de avond de twee overige sporen ook zullen worden vrijgegeven.