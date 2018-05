Opnieuw twee kinderen met salmonella

In het ziekenhuis van Tielt hebben zich vanmorgen nog twee kinderen gemeld met symptomen van een salmonellabemetting. In totaal raakten al minstens 120 kinderen ziek uit 37 scholen in West-en Oost-Vlaanderen. De oorzaak ligt wellicht bij een lasagnemaaltijd voor scholen, gemaakt door een traiteur uit Harelbeke. Dat bedrijf is preventief gesloten.

De twee kinderen die zich vandaag meldden hadden koorts en diarree, en moesten braken. Beide kinderen moesten niet in het ziekenhuis blijven en konden direct weer naar huis. Ze moeten wel medicijnen innemen.

Zeker vijftien kinderen liggen wel nog altijd in het ziekenhuis met de gevolgen van een voedselvergiftiging. Het is nu al zeker dat niet iedereen dit weekend al naar huis mag.

