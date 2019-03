Opnieuw twee auto's verwoest door explosieven in Antwerpen

In Antwerpen zijn opnieuw twee auto's verwoest door explosieven. In de Dijlestraat kwamen omstreeks 3.30 uur twee granaten tot ontploffing die onder twee wagens waren gegooid. DOVO en politie kwam al snel ter plaatse. Het parket geeft later meer info.

De Dijlestraat ligt vlak aan Park Spoor Noord waar eerder deze week ook al twee auto's in brand werden gestoken. Die feiten situeerden zich in het drugsmilieu.

De verwoeste auto's zijn intussen getakeld voor sporenonderzoek. Het parket geeft later vandaag meer uitleg.