Opnieuw transmigrant doodgereden op E40

Gisterenavond even voor middernacht is op de E40 ter hoogte van het tankstation van Mannekensvere opnieuw een transmigrant aangereden terwijl hij de autosnelweg wilde oversteken. Een Tsjechische bestuurder van een personenwagen die richting Frankrijk reed, kon de overstekende man niet ontwijken en reed hem met volle snelheid aan. De transmigrant, waarvan de nationaliteit nog onbekend is, was op slag dood.

De auto kwam zo’n vijftig meter verderop op het middenvlak tot stilstand. Op dat moment werd hij zijdelings aangereden door een andere wagen met Franse nummerplaat. Die kwam een tiental meter verder tegen de vangrail tot stilstand. Beide bestuurders werden met lichte verwondingen ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de snelweg richting Frankrijk volledig afgesloten. Omrijden kon via de parallelweg van de parking.

Oversteken om in vrachtwagens te klimmen

Sinds het sluiten van de parking in Jabbeke lijkt het alsof de trafiek van transmigranten opgeschoven is naar de parking in Mannekensvere, maar de politie ontkent dat daar meer transmigranten in een vrachtwagen proberen te klimmen nu het parkeerterrein in Jabbeke 's nachts dicht is.

Op de middenberm van de snelweg zouden duidelijke sporen te zien zijn van waar de transmigranten de snelweg oversteken.