Opnieuw recordbedrag aan woonleningen toegekend

De banken hebben in het tweede kwartaal van dit jaar ongeveer 70.000 hypothecaire kredieten goedgekeurd, goed voor een bedrag van 9,3 miljard euro (herfinancieringen niet meegerekend). Dat is een recordbedrag voor een tweede kwartaal, zo meldt sectorfederatie Febelfin. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar was er al een record neergezet.

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten - vooral om een woning te kopen of te (ver)bouwen - bedroeg 69.753. Dat is ruim 9 procent meer dan in het tweede trimester van 2018. Het totale bedrag van die leningen steeg met meer dan 12 procent.

Aankoop en renovatie

"De stijging is zowel voelbaar bij kredieten voor de aankoop, voor de bouw als voor de renovatie van een woning", zegt Ivo Van Bulck, de secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die lid is van Febelfin. Hij verwijst voor de toename naar de lage rentevoeten. "Die hebben, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening", luidt het.

In juni was er bijvoorbeeld sprake van een rentevoet van 1,55 procent voor kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet en van 1,79 procent voor kredieten waarbij de rentevoet minstens 10 jaar vastligt.

Vaste rentevoet

Door de lage tarieven kiezen ook meer mensen voor een zo goed als vaste rentevoet. In het tweede kwartaal was dat het geval bij acht op de tien hypothecaire kredieten: 69 procent koos een volledig vaste rentevoet en nog eens 10 procent ging voor een weliswaar veranderlijke rentevoet, maar waarbij de startrente minstens 10 jaar vastgeklikt wordt Een jaarlijks veranderlijke rentevoet werd nog maar in 2,6 procent van de gevallen gekozen (tegen 6 procent in het eerste kwartaal van 2019).

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning steeg in het tweede trimester lichtjes, tot 161.000 euro. Voor de bouw van een woning werd gemiddeld ruim 175.000 euro geleend, en voor aankoop + renovatie was dat ongeveer 190.000 euro.

0 procent in Denemarken

Een bank in Denemarken biedt voortaan woonleningen op twintig jaar aan, met een rentevoet van 0 procent. Geld lenen wordt er met andere woorden gratis. Nordea Bank belooft zelfs om hypotheken met negatieve rentes te verstrekken. Vastgoedeconome Lise Nytoft Bergmann noemt die evolutie een beetje akelig. “Voor investeerders is dat natuurlijk geen fijne gedachte. Het toont aan hoezeer de huidige situatie op de financiële markten hen schrik inboezemt. Het zal ooit wel weer beter worden voor hen, maar dat zal heel wat tijd in beslag nemen.” De econome verwacht ook "dat prijzen voor een huis hierdoor duurder zullen worden.”

In ons land zal het niet zo’n vaart lopen, omdat woonleningen hier verstrekt worden door algemene banken en dus niet door gespecialiseerde hypotheekverstrekkers. Toch zakte de Belgische langetermijnrente vorige maand voor de eerste keer onder nul. En dat cijfer is ook de referentie voor woonkredieten. “Het is een duidelijke aanwijzing dat hypothecaire leningen nóg goedkoper kunnen”, zegt Brecht Coene van Spaargids.be.