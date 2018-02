Opnieuw problemen op Brussels Airport

Op Brussels Airport lijkt er een opnieuw een probleem te zijn met de bagageafhandeling. Verschillende reizigers delen op sociale media foto's van de vertragingen die hun bagage oploopt en uiten daarbij hun ongenoegen. Volgens Brussels Airport ligt een softwareprobleem bij Swissport aan de oorzaak.

Op sociaalnetwerksite Twitter zegt Brussels Airport dat de problemen te wijten zijn aan de drukte op de luchthaven. Al lijkt dat wel vreemd op een zaterdagmiddag, meestal een van de kalmste momenten op Zaventem.

Brussels Airport bevestigt aan VTM NIEUWS intussen dat een Europees IT-probleem bij Swissport aan de oorsprong. Door het probleem moeten mensen tot wel 2,5 uur wachten op hun bagage.

@BrusselsAirport what’s going on with baggage handling?? Over 30m wait and no explanation! @SwissportBE don’t tell me it’s another ridiculous strike? pic.twitter.com/sDV0RLsTVi