Opnieuw problemen bij Proximus: "Werken aan oplossing"

Na de panne van gisteravond zijn er vandaag opnieuw problemen bij Proximus. Verschillende klanten klagen op sociale media over nieuwe storingen bij telefoon, internet en televisie. Op Twitter geeft het bedrijf toe dat er opnieuw problemen zijn en dat ze aan een oplossing werken.

Volgens de woordvoerder van Proximus, Haroun Fenaux, is de storing van gisterenavond opgelost. "Mensen kunnen vandaag wel problemen ondervinden omdat ze hun systeem nog niet opnieuw hebben opgezet. Ze moeten een reboot doen van de decoder."

Op Twitter geeft Proximus toe dat er inderdaad opnieuw problemen zijn. "We doen ons best om deze zo snel mogelijk te herstellen", klinkt het.

Regen aan klachten

Op sociale media regent het wel opnieuw klachten, mensen beweren ook dat ze niemand kunnen bereiken van de klantendienst. Ook de website van Proximus werkt niet op dit moment.

Kan het zijn dat de proximus mail nog niet werkt op dit ogenblik. We kunnen via skynet niet verzenden en ontvangen. Als we willen inloggen via webmail krijgen we een “unknown error”?