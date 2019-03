Opnieuw plofkraak in Limburg: daders op de vlucht

In Lanklaar , in Dilsen-Stokkem, is in de vroege ochtend een plofkraak geweest op een kantoor van Bpost. Er zouden drie ontploffingen zijn geweest. Er zijn geen gewonden.

De daders hebben de automaat willen opblazen maar hebben de geldlades niet opengekregen en hebben bijgevolg geen buit kunnen maken.

De bewoners uit de twee appartementen boven het postkantoor zijn geëvacueerd.

Uit voorzorg is ontmijningsdienst Dovo ter plaatse om te controleren of er nog explosieven liggen die niet ontploft zijn.