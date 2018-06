Afgelopen nacht om drie uur is de geldautomaat in het bpost-kantoor van de Molenstraat in Boechout gekraakt. De ontploffing was zo krachtig dat een deel van het aanwezige geld uit de kluis werd geblazen en is meegenomen door de daders.

De lokale politie en de federale politie zijn een onderzoek gestart. Dit is al de vierde geslaagde plofkraak. Er komt eerstdaags een overleg binnen de federale politie om het fenomeen aan te pakken.

