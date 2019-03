Opnieuw ontploffing in Antwerpen-Noord

In de De Pretstraat, vlak bij het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord, is een bom onder een auto ontploft. 5 auto's raakten beschadigd. Nadien is er nog een tweede gevonden.

Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en heeft de bom onschadelijk gemaakt. De mensen die in de straat wonen zijn allemaal verwittigd en moeten achterin hun huis blijven tot Dovo helemaal klaar is. De politiepatrouilles in de buurt zijn ook extra waakzaam.

De explosie deed zich voor vlak bij Park Spoor Noord, waar twee weken geleden al granaten ontploften in de Rupelstraat. Twee weken geleden werden daar ook auto's in brand gestoken.

Rond die eerdere feiten loopt nog een onderzoek dat zich onder meer focust op mogelijke linken met het drugsmilieu. Daarin zouden ook al arrestaties hebben plaatsgevonden, maar het parket communiceert voorlopig niet over de zaak.

Antwerpen was de voorbije jaren al tientallen keren het decor van soortgelijke incidenten die kaderden in drugsgerelateerd geweld. Het is niet bekend of ook ditmaal de motieven in het drugsmilieu moeten worden gezocht.