Opnieuw onrust in gevangenis Merksplas

Er is gisteravond opnieuw onrust geweest met 28 gedetineerden in de gevangenis van Merksplas. Dat zegt het gevangeniswezen. Twaalf personen zijn naar omliggende gevangenissen overgeplaatst. Er is sprake van vernielingen. De lokale politie spreekt over één venster dat sneuvelde.

"Gisterenavond weigerden 28 gedetineerden terug binnen te komen na de avondwandeling", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van de dienst gevangeniswezen van de FOD Justitie. "Het personeel, met steun van de federale en lokale politie, heeft zeer adequaat gehandeld en omstreeks 1.30 uur is de situatie volledig onder controle gekomen. Twaalf gedetineerden zijn overgebracht naar drie naburige gevangenissen. Er vielen geen gewonden."

Vernielingen

Wat de aanleiding is, is vooralsnog niet duidelijk. "Alle 28 gedetineerden dienen een tuchtprocedure te ondergaan. In de loop van het weekend zal de directie hen verhoren", aldus de woordvoerder nog. Er is sprake van vernielingen. De lokale politiezone Noorderkempen spreekt alvast van één gesneuveld venster.

De federale politie werd erbij geroepen, volgens Van De Vijver, omdat er in de gevangenis eerder al een opstand was. In mei 2016 raakten 200 gedetineerden betrokken in wat de grootste gevangenisopstand in ons land wordt genoemd. Vorige maand kregen deelnemers daarvoor celstraffen tot twaalf jaar opgelegd.