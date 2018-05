Opnieuw ongeval op E19

Het is vandaag een lastige dag voor het verkeer dat van Antwerpen naar Nederland wil. Op de E19 moet het verkeer al sinds kort na de middag de snelweg ter hoogte van Meer verlaten, door een ongeval net over de grens met Nederland. Rond 15.30 uur gebeurde een tweede ongeval ter hoogte van Loenhout, en is de snelweg ook daar volledig afgezet.

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum kwamen in Loenhout drie vrachtwagens in botsing met een bestelwagen. Er zou enkel materiële schade zijn, maar de verkeershinder is groot. Bij hinder op de E19 raadt het Vlaams Verkeerscentrum normaal aan om via de A12 naar Nederland te rijden. Maar ook op die snelweg gebeurde vrijdagnamiddag een ongeval, in Bergen-op-Zoom. Daardoor was lange tijd maar één rijstrook vrij, waardoor de A12 geen echt alternatief was.

Inmiddels is de A12 ter hoogte van Bergen op Zoom weer vrijgemaakt en kan het verkeer weer op gang komen. Er is echter flink wat file opgebouwd, en voorlopig moet je er nog steeds aanschuiven. "Als je naar Nederland moet, is het beter te wachten tot de druk op de A12 is afgenomen, om dan via die weg te gaan", raadt Bruyninckx aan.

Absoluut te mijden vanmiddag: #E19 richting Breda! Die snelweg is volledig versperd op 2 plaatsen. In Loenhout zijn daarnet 3 vrachtwagens en een bestelwagen gebotst. pic.twitter.com/ow5hJJ2CIm — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 4 mei 2018

Foto: archief