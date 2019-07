Opnieuw ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek

Op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek is zaterdagavond opnieuw een zwaar ongeval gebeurd. Een auto ging er over de kop en een vrouw raakte zwaargewond. De bestuurder nam de benen. Op dezelfde plek werd in juni al een 14-jarig meisje aangereden.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur, niet ver van het kruispunt van de Helmetsesteenweg met de Waelhemstraat. Volgens Bruzz slipte een auto met Franse nummerplaten aan hoge snelheid op de natte tramsporen en sloeg die over de kop. De bestuurder nam na het ongeval de benen. Zijn vrouwelijke passagier zat gewond in de wagen. Zij werd ter plaatse verzorgd en daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

De omstandigheden en de oorzaak van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk. Politie en parket waren zondag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Levensgevaar

In juni werd op nagenoeg dezelfde plaats al een 14 jarig meisje aangereden door een chauffeur die te snel reed. Het ongeval gebeurde toen het meisje de straat overstak en zij raakte daarbij zwaargewond. De dader pleegde vluchtmisdrijf en kon pas later worden opgepakt. Hij bleek een rijverbod te hebben en was op stap met een huurwagen. Het was een ongeval in een reeks van incidenten in Schaarbeek, waarbij al meermaals kinderen werden aangereden.

Schaarbeek, een jonge gemeente met veel kinderen, kampt al langer met problemen door wegpiraten die de straten onveilig maken. De plaats van het ongeval staat erom bekend dat er vaak te wild en te snel wordt gereden. In de gemeente doken de laatste maanden dan ook initiatieven op om te pleiten voor veiliger verkeer.

Na het eerdere ongeval met het 14-jarig meisje op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat, organiseerde burgercollectief 1030/0 al een protestactie. Zij vroegen toen aan de gemeente Schaarbeek om verkeersveiligheid bovenaan de agenda te plaatsen en streng op te treden tegen automobilisten die de regels niet volgen.

