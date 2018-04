Opnieuw ongeval E17 Kortrijk

Op de E17 in Kortrijk is vanavond opnieuw een ongeval met vrachtwagens gebeurd in de staart van een file. Twee mensen raakten lichtgewond. Gisteren kwam nog een vrachtwagenchauffeur om het leven in nagenoeg dezelfde omstandigheden.

Het ongeval gebeurde iets voor 17 uur ter hoogte van het tankstation in Kortrijk in de richting van de Franse grens. Een vrachtwagen botste op een andere vrachtwagen die in een file stond. Door de klap botste die laatste vrachtwagen tegen zijn voorligger, een auto. “De chauffeurs van de twee vrachtwagens raakten niet gewond”, zegt Hendrik Verdonck van de brandweerzone Fluvia aan VTM NIEUWS. “De twee inzittenden van de auto raakten zelf uit hun voertuig. Ze werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.”

Op dit moment zijn twee rijstroken van de snelweg versperd. Al het verkeer moet over de linkerrijstrook passeren, daardoor staat er een file. De laatste vrachtwagen lekt bovendien olie. Het kan nog lange tijd duren voor de snelweg vrijgemaakt is.

Het ongeval gebeurde een halve kilometer van de plaats waar gisteren een dodelijk ongeval is gebeurd. Ook toen botsten twee vrachtwagens in de staart van een file. Een chauffeur van 28 uit Moeskroen kwam daarbij om het leven. De file staat er vrijwel elke dag door wegenwerken net over de grens in Frankrijk.