Opnieuw noodherstelling in Kennedytunnel

Het ging deze ochtend erg moeizaam op de Antwerpse ring en de E313. Dat kwam omdat in de Kennedytunnel richting Gent een tijdlang twee van de drie rijstroken gesloten waren. De reden? Net als begin deze maand dreigde een stuk van de verlichting naar beneden te vallen.

Het was een tunneltoezichter die deze ochtend tijdens zijn dagelijkse ronde merkte dat er iets scheelde met de verlichting. Daarop werden twee rijstroken richting Gent afgesloten voor dringende herstelling.

De werken namen ongeveer een uur in beslag, rond 6.30 uur werden de rijstroken opnieuw vrijgegeven. De werken veroorzaakten wel meteen lange files.

“Het is een meevaller dat het vrijdagochtend is, want dan is de ochtendspits altijd ietsje rustiger dan op andere dagen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Maar de werken hebben wel een grote impact gehad om het verkeer.”

De Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt. Vorige maand moest de Kennedytunnel ook al gedeeltelijk worden afgesloten omdat de verlichting naar beneden dreigde te vallen.

#R1 De Kennedytunnel is vrijgemaakt → Gent. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 mei 2018