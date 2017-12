Opnieuw klein zinkgat in Brussel

In Brussel is opnieuw een zinkgat ontstaan. Deze keer gaat het om een kleine grondverzakking in de Leopold I-straat in Jette. Dat meldt de lokale Brusselse nieuwszender BX1.

Het zinkgat ontstond in het midden van het voetpad ter hoogte van de kruising van de Leopold I-straat en de Rechtschapenheidsstraat in Essegem. Het voetpad werd in de volledige lengte afgesloten en het verkeer werd omgeleid. Volgens de politiezone Brussel-West was er op geen enkel moment gevaar voor de buurt. Ze proberen het zinkgat nu zo snel mogelijk te herstellen.

#Jette Un nouvel affaissement de la route signalé dans la rue Léopold 1er https://t.co/P7qzkcOGuv pic.twitter.com/mObC4G4Skm — BX1 - Actu (@BX1_Actu) 26 december 2017

Niet eerste keer Het is niet het eerste zinkgat in onze hoofdstad. Eind augustus moest de Kardinaal Mercierstraat nog afgesloten worden door een grote grondverzakking. Het zinkgat was toen vier meter op zes meter breed, en had een diepte van twee meter. Midden december ontstond er ook een zinkgat in Schaarbeek.

