Opnieuw hond bevrijd uit snikhete auto in Brugge: eigenaars op restaurant

Ongelofelijk maar waar: amper enkele uren nadat bekend raakte dat twee honden het leven lieten in een snikhete auto in Brugge, moest de Brugse politie gisterenmiddag opnieuw een hond bevrijden uit een voertuig. De viervoeter zat al ruim een uur opgesloten toen de politie werd gealarmeerd.

Op dat moment was de temperatuur in de wagen al hoog opgelopen. De eigenaars bleken even verderop op restaurant te zitten en waren zich van geen kwaad bewust. “Onze diensten konden hen gelukkig contacteren. Er is een proces-verbaal opgesteld”, bevestigt de politie. “We kunnen niet voldoende herhalen dat mensen hun huisdier niet in een wagen mogen achterlaten.”

Ongeloof

Ook bij de politie van Brugge was het ongeloof groot toen ze gisterenmiddag de melding kregen van een opgesloten hond. Al de hele ochtend en middag was namelijk heel wat commotie ontstaan nadat eergisteren twee honden het leven lieten in een wagen op de parking van het AZ Sint-Jan. De eigenaars uit Rochefort hadden hun viervoeters maar liefst 5,5 uur alleen achtergelaten in hun snikheet voertuig. De tussenkomst van de politie en het Blauwe Kruis konden de honden niet redden.

Maltezer

Zo’n vaart liep het gisterenmiddag gelukkig niet. Een voorbijganger merkte kort na de middag op hoe een Maltezer zat opgesloten in een wagen die stond geparkeerd in Zeebrugge. Het raampje stond een beetje open, maar zoals eerder aangegeven maakt dat geen verschil qua temperatuur. De politie kon de eigenaars van het voertuig gelukkig snel identificeren én contacteren. Ze bleken even verderop op restaurant te zitten en waren zich van geen kwaad bewust.

Proces-verbaal

Het hondje zat volgens hun verklaringen al een uur alleen in de wagen. De Brugse politie liet de zaak niet zomaar passeren en stelde proces-verbaal op. Dat bevestigen ze aan onze redactie. “De hond kon in goede gezondheid uit de wagen gehaald worden. Toch kunnen we niet voldoende herhalen dat mensen hun huisdier niet in een wagen mogen achterlaten”, roept de politie nogmaals op om zorg te dragen voor de dieren.