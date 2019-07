In Antwerpen is vannacht rond 3 uur opnieuw een granaat ontploft. Deze keer in Berchem. Verschillende gevels en auto's raakten daarbij beschadigd.

De politie en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse, om te onderzoeken wat er precies gebeurd is.

De straat blijft nog even afgesloten zodat de politie iedereen in de straat kan ondervragen

De laatste maanden zijn er in Antwerpen verschillende keren granaten ontploft. Het is onduidelijk of er een link is tussen de incidenten.