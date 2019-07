Opnieuw gevangene ontsnapt uit gevangenis Ruiselede

In de gevangenis van Ruiselede is vanmiddag opnieuw een gevangene ontsnapt. Dat bevestigt het gevangeniswezen aan VTM NIEUWS. Vorige week raakte al bekend dat er op amper één week tijd drie gevangenen konden ontsnappen uit de gevangenis.

"Deze middag is een man van 49 gaan lopen uit de open inrichting", bevestigt de woordvoerster van het gevangeniswezen. "De lokale politie heeft de zoektocht ingezet, maar voorlopig nog zonder resultaat. We vermoeden dat het om een impulsieve en emotionele actie gaat. Wat wel vaststaat, is dat het niet om een zware crimineel gaat."