Opnieuw een plofkraak, dit keer in de Argentabank van Retie

In Retie, in de provincie Antwerpen, is afgelopen nacht een plofkraak gebeurd in een bankkantoor van Argenta. Dat bevestigt de bank aan VTM NIEUWS. Er is veel schade aan het gebouw van de bank, maar niet aan de omliggende gebouwen, bevestigt de directeur van Retie.



Rond kwart voor vier vannacht hoorden de overburen van het gebouw een luide knal uit het Argentakantoor in de Beverstraat in Retie. De buurtbewoners zagen daarna vier mensen wegrijden in een zwarte Audi met Nederlandse nummerplaat. Volgens de burgemeester van Retie, Patrick Geus, gaat het waarschijnlijk om een gestolen wagen. De dieven hebben volgens de burgemeester ook geld meegenomen, maar door het veiligheidsmechanisme zou daar inkt op afgegaan zijn, waardoor het geld niet bruikbaar is.

Door de ontploffing is er veel schade aan de binnenkant van het Argentagebouw. De omliggende gebouwen zouden geen schade hebben. Doordat het een ontploffing was met gaspatroon, is ook ontmijningsdienst DOVO vannacht ter plaatse geweest, zegt de burgemeester nog. De straat is intussen weer vrijgegeven.

Het afgelopen jaar is er in België en Nederland al verschillende keren geprobeerd om geldautomaten leeg te halen.

Foto: archief