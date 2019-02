In Nieuwpoort is deze namiddag in een caravan het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De eerste vaststellingen wijzen in de richting van een CO-vergiftiging.

Ook de hond van de man werd dood aangetroffen. Het parket heeft een wetsdokter en een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.