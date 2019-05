Opnieuw bussen aan het Noordstation in Brussel

Deze ochtend heeft De Lijn het busstation Brussel Noord opnieuw in gebruik genomen. Reizigers kunnen nu weer in- en uitstappen onder het treinstation.

De Lijn besliste onlangs om geen halt meer te houden onder het Noordstation. De chauffeurs klaagden al maanden over onveilige en onhygiënische omstandigheden, gelinkt aan de groep transmigranten die al maanden in het station verbleef. De halte werd daarom verplaatst naar het Rogierplein.

Transmigranten

Nu de transmigranten het Noordstation in Brussel verlaten hebben, keert De Lijn terug naar de vaste haltes onder het station. Sinds 9 uur vanmorgen - een uur vroeger dan aangekondigd - worden er weer reizigers opgepikt en afgezet. “Er is nog een centrale hal die afgesloten blijft, maar de busperrons zijn vrijgegeven”, aldus woordvoerster Sonja Loos van de openbaarvervoermaatschappij. De Lijnwinkel in het station Brussel-Noord blijft wel nog de hele week dicht. In het station Brussel-Zuid is er een bijkomend loket geopend. Ook online vervoersbewijzen aankopen, blijft een mogelijkheid.