Opnieuw 2 plofkraken: nu in Lommel en Lummen

Er hebben afgelopen nacht opnieuw twee plofkraken plaatsgevonden, deze keer in Lommel en Lummen. Er werden bankautomaten van bpost opgeblazen, dat bevestigt bpost aan VTM NIEUWS. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee plofkraken, ook over de buit is nog niet bekend.

"De kantoren waren gesloten en de camera's zijn onschadelijk gemaakt. Met hoeveel de gangsters waren en of er al dan niet buit was, is nog niet duidelijk", zegt bpost aan VTM NIEUWS. De onderzoeken zijn op dit moment volop bezig. Ook de korpschef van Lommel bevestigt de plofkraak. "Die vond deze nacht rond 3.30 uur plaats. De daders zijn weggevlucht in een Audi."

De kantoren zullen vandaag gesloten blijven. Het zijn al de zesde en de zevende plofkraak in korte tijd. Het is labo is op dit moment ter plaatse om alles te onderzoeken en om na te gaan of dezelfde modus operandi gebruikt is als bij de vorige plofkraken, laat het parket weten.

Vorige week vond er nog spoedoverleg plaats tussen de banksector, binnenlandse zaken, politie en justitie. Er werd toen onder meer afgesproken de zone waar de geldautomaten staan, vanaf 23 uur af te sluiten. Dat was ook in Lummen en Lommel het geval, verzekert de korpschef, maar dat hield de daders dus niet tegen.