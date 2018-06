Opmerkelijk : trucker verplaatst ambulance

Een truckchauffeur heeft gisteravond in Antwerpen een ambulance verplaatst omdat die de weg versperde. De actie van de man werd gefilmd door de overburen en zorgt voor heel wat ophef op sociale media. De zaakvoerder van het ambulancebedrijf, Kris Verbeeck, reageert verontwaardigd. "Het moment dat het leveren van eieren voorgaat op het redden van levens ... of misschien het kijken naar een voetbalmatch", klinkt het. "Ik dien een klacht in bij de politie", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Het incident deed zich voor rond 21 uur gisteravond in de Augustijnenstraat in Antwerpen. Op de beelden is te zien hoe een ambulance de weg blokkeert. Volgens de zaakvoerder stond de ziekenwagen er maximaal een paar minuten.

"Blijf uit onze ziekenwagens" Een truckchauffeur van een zuivelbedrijf was duidelijk gehaast en verplaatste eigenhandig de ambulance naar de andere kant van de straat. "Het moment dat het leveren van eieren voorgaat op het redden van levens ... of misschien het kijken naar een voetbalmatch", reageert de zaakvoerder verontwaardigd op Facebook. "Beste vrachtwagenchauffeur, wij gaan ook niet ongevraagd joyriden met uw vrachtwagen, blijf dus ook uit onze ziekenwagens."

(Lees verder onder de Facebookpost)

Nutteloos tijdverlies.

De trucker parkeerde de ambulance tussen twee wagens. “Op die manier is het onmogelijk om een brancard in of uit het voertuig te krijgen”, zegt Kris Verbeeck, de zaakvoerder van het ambulancebedrijf, aan VTM NIEUWS. “De chauffeur moet het voertuig dan eerst verplaatsen vooraleer de achterdeuren open kunnen en dat is nutteloos tijdverlies. We zijn van plan om een klacht in te dienen”, klinkt het.