Ophef over Antwerpse rapper die tienerpooier verdedigt in nieuw lied

De lancering van het nieuwste lied 'Amigo' van Antwerpse rapper Soufiane Eddyani gaat niet onopgemerkt voorbij. In ‘Amigo’ neemt Eddyani het op voor zijn vriend Bilal ‘Moreno’ A., een tienerpooier die momenteel zijn straf uitzit voor gedwongen prostitutie van een vijftienjarig meisje. Op sociale media startte Eddyani een campagne met de hashtag #freemoreno.

“Hij had geen optie, hij was broke (blut). Op de plank was er geen brood”, vergoelijkt Eddyani de daden van zijn kameraad. Alsof populaire rapper Moreno het slachtoffer is: “Gepakt door het systeem”.

Politieke verontwaardiging

“Dit krijg je niet uitgelegd. Kinderverkrachting relativeren, de straf onverdiend noemen en bij kinderen om steun bedelen voor je crimineel vriendje. Om ziek van te worden”, zo schrijft oud-staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verontwaardigd in een Twitterbericht. Ze vervolgt in een tweede bericht: “Zijn amigo had niets in de frigo, dus duwde hij kinderen in de prostitutie om zijn weed te betalen. En of we nu alstublieft begrip willen hebben? Ziek mannetje!”.

Ook vicepremier en huidig minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) veroordeelt 'Amigo'"ten stelligste" "De praktijken van tienerpooiers zijn een onderbelicht, maar erg groot probleem. De slachtoffers zijn kwetsbare meisjes, vaak nog zeer jong, die in de prostitutie worden gedwongen. Daar kan dus op geen enkele manier de verdediging voor worden opgenomen", Peeters wijst erop dat Eddyani een bijzonder populaire rapper is en dus een groot bereik heeft bij jonge mensen. "Hij zou dat bereik beter inzetten om de problematiek onder de aandacht te brengen, in plaats van tienerpooiers te verdedigen. Hij zou daarom beter zelf eens gaan praten met de slachtoffers van deze prostitutie. Dan zou hij beseffen dat er absoluut geen begrip op te brengen is voor tienerpooiers."

Minister Philipe De Backer (Open Vld) noemt het raplied "gewoon fout, heel erg fout". "In #Antwerpen respecteren we vrouwen. Altijd en overal", schrijft hij op Twitter.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zegt dat "je zo niet met meisjes en vrouwen omgaat". "Iedereen heeft altijd de keuze om het juiste te doen. En dat geldt evenzeer voor @VRT en @Ketnet", zegt Rutten.

Meyrem Almaci (Groen) noemt de "massale ophef" dan weer "walgelijk en immoreel". "Vergoelijken is onaanvaardbaar en simpelweg medeverantwoordelijk zijn. Er is maar een kant om te steunen: die van de slachtoffers. Moeilijker is het niet."

Sp.a-voorzitter John Crombez neemt dan weer het initiatief om de rapper uit te nodigen om in gesprek te gaan met enkele slachtoffers. Crombez haalde in het verleden al enkele slachtoffers weg bij pooiers en trad al meermaals op als vertrouwenspersoon. De verontwaardiging rond het lied van Eddyani vindt hij niet meer dan terecht. "Het is schandalig dat rappers met veel jonge fans gruwelijke misdaden als tienerprostitutie verheerlijken en goedpraten", zegt hij. De sp.a-voorzitter "grijpt deze trieste aanleiding aan om eindelijk een grondig debat te voeren om tienerpooiers beter te straffen en slachtoffers beter te verzorgen en beschermen".