Opgepast: in veel peren zit een steen

Wie straks zijn tanden zet in een peer, is maar beter extra voorzichtig. In veel Conferenceperen zit namelijk een versteend klokhuis. Nochtans was net gezegd dat deze peren door de uitzonderlijke nachtvorst geen pitten zouden hebben. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

In de traditionele peren zit normaal gezien een zacht klokhuis. Vorig jaar werd aangekondigd dat de nieuwe oogst van deze peren volledig pitloos ging zijn door de extreme nachtvorst van het afgelopen voorjaar. De peren zouden ietsje kleiner zijn, maar dus zonder klokhuis.

Alleen blijken die peren nu een hard, oneetbaar klokhuis te hebben. Wie de peren probeert door te snijden, blijft in de pit steken.

Beschadigd klokhuis

De oorzaak van die verstening is terug te brengen tot de nacht van 19 op 20 april 2017. “Het heeft toen hard gevroren”, zegt Charles de Schaetzen, medewerker van het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden, in De Standaard. “Daardoor werden de klokhuizen van jonge vruchten beschadigd. Dat is dramatisch voor de meeste fruitsoorten - onder meer de appeloogst viel heel hard tegen - maar de Conference is in staat om ook met een beschadigd klokhuis te groeien.”

De peren groeiden dus verder, maar intussen bleven er dode cellen achter op de plaats waar normaal het klokhuis zit. “Dan krijg je meestal een holte”, zegt De Schaetzen. “Maar als het echt hard gevroren heeft, krijg je ook versteende cellen. De peren die het hardst getroffen zijn, hebben de hardste kern. Je moet dus uitkijken wanneer je zomaar in een peer bijt.”