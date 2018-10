Opgepast! Extra politieacties deze ochtend

Politieagenten over het hele land houden vandaag tijdens de ochtendspits stiptheids- en controleacties. Onder meer in zwaartepunten als Limburg en de regio’s Brussel en Turnhout lopen bestuurders een groter risico om geflitst te worden of te moeten blazen.

De acties zouden duren van 6 tot 8.30 uur. De agenten protesteren tegen de wijzigingen aan hun statuut, het toenemende geweld tegen de politie, de slechte werkomstandigheden in het nieuwe centrum voor transmigranten en het feit dat ze steeds meer extra taken krijgen, zoals het inspringen voor cipiers.

Kitty Van Nieuwenhuysen

De bonden eisen dat daders van geweld tegen politiemensen zware straffen krijgen én die ook moeten uitzitten. “Tien jaar na de moord op een agent al vrijkomen, zoals bij Kitty Van Nieuwenhuysen, kan niet door de beugel”, klinkt het.

