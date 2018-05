Opgepakte clown bekent moord op ex-vriendin

De ziekenhuisclown die gisteren zijn ex-vriendin om het leven bracht, heeft de feiten bekend. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Zijn advocaat wenst geen commentaar te geven op de bekentenis.

De man sloot de kinderen van de vrouw op de eerste verdieping van hun woning in Oudenburg op, vermoordde hun moeder beneden en verschanste zich nadien lange tijd op een dak in Bredene. Daar kon hij worden opgepakt door de politie. De man ging vandaag tot bekentenissen over.

Volledige waarheid

De advocaat van de verdachte verklaart niets over de inhoud van het dossier maar zegt wel dat hij zijn cliënt heeft aangeraden de volledige waarheid te vertellen, wat de man ook deed.

"Mijn cliënt beseft de ravage die hij de slachtoffers heeft aangedaan", zegt meester Tom Noyez, advocaat van de verdachte. "Hij heeft daarover reeds zijn spijt betuigd." De advocaat bevestigt ook dat de man zeer emotioneel is en zeer aangedaan door wat er is gebeurd.

