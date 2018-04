Opgelet: woensdag opnieuw flitsmarathon!

De federale politie en heel wat lokale politiezones zullen vanaf woensdagochtend 6 uur massaal flitscontroles uitvoeren in het kader van de jaarlijkse Europese flitsmarathon.

Ook in buurlanden Duitsland, Nederland, Luxemburg en tal van andere lidstaten zal de politie die dag 24 uur lang meer snelheidscontroles uitvoeren.

Bij de vorige flitsmarathon in ons land, op 11 oktober 2017, liep 2,82 procent van de bijna 1,3 miljoen gecontroleerde chauffeurs tegen de lamp. Dat resultaat was voor de federale politie “een teleurstelling”, omdat het hoger lag dan bij de voorgaande flitsmarathon in april vorig jaar. Toen reed 2,48 procent te snel.

Meer over snelheidsduivels?