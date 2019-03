Opgelet: Woensdag nieuwe flitsmarathon

De federale politie organiseert komende woensdag een flitsmarathon. Die kadert in de Europese Speed Marathon. Dat schrijven enkele kranten. Het nieuws staat ook op de website van Tispol, het Europees netwerk van de wegpolitie, en de persdienst van de Belgische federale politie bevestigt de informatie.

Tijdens de vorige flitsmarathon in oktober 2018 stelde de politie 27.877 snelheidsovertredingen vast. Dat waren er ruim 5.000 minder dan bij de editie in april 2018, toen 33.500 bestuurders zich niet aan de maximumsnelheid hielden. De flitsmarathon werd gehouden in 130 politiezones en de federale wegpolitie hield over het hele land snelheidscontroles. Van de gecontroleerde bestuurders is 2,54 procent betrapt op te snel rijden.

De volgende flitsmarathon start woensdag 3 april om 6 uur en duurt tot donderdag 4 april om 6 uur. "Meer kunnen we voorlopig niet zeggen. Komende dinsdag verspreiden we een persbericht", aldus de persdienst van de federale politie